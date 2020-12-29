Сегодня в городе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега.

В четверг, 28 января, на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние приближающийся с юга циклонический вихрь. Его стараниями в городе будет преобладать, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, оттепели в Петербурге подходят к концу. Температура воздуха в этот день составит 0…+2 градуса, в Ленобласти ожидается -3…+2. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы. Местами возможно образование гололедицы.

Ранее мы писали, что катки на Елагином острове и в Планетарии закрылись из-за теплой погоды.

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