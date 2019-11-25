Отсидевший за изнасилование Дианы Шурыгиной стал правозащитником

Сергей досрочно вышел на свободу в январе 2018 года, проведя в колонии менее двух лет.

Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, досрочно вышел на свободу и решил заняться правозащитной деятельностью. Об этом сообщил RT.

Сергей досрочно вышел на свободу в январе 2018 года, проведя в колонии менее двух лет. После выхода из тюрьмы он стал работать таксистом, в этот период его жизни к нему стали приходить письма от людей, которые рассказывали о несправедливом суде по тем или иным статьям. Сначала Сергей Семёнов консультировался со своим знакомым адвокатом Сергеем Хальченко. Теперь мужчины думают создать проект, чтобы оказывать правовую помощь людям в сложных жизненных ситуациях. Сам Семёнов в этом вопросе будет заниматься необходимой информационной поддержкой.

Сергей также считает, что вышел досрочно из колонии только благодаря огласке в обществе. Суд же приговорил его к 8 годам в колонии строгого режима. Сергей Семенов был осужден за изнасилование Дианы Шурыгиной, произошедшее, по версии следствия, 1 апреля 2016 года на дне рождения их общего знакомого.