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Синоптик Колесов: температура в Петербурге перешла в отрицательную аномалию
Сегодня, 12:59
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Синоптик Колесов: температура в Петербурге перешла в отрицательную аномалию

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Уже с 25 июля показатели температуры медленно поползут вниз.

Температура воздуха в Петербурге перешла в отрицательную аномалию после трёх жарких дней. Об этом заявил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале.

По словам специалиста, в период с 18 по 24 июля температура будет сохраняться на уровне +19,4 градуса. 21 и 22 июля ожидается годовой максимум среднесуточной температуры, равный +19,5 градуса.

Таким образом, сейчас город переживает самый тёплый период середины лета. Уже с 25 июля показатели температуры медленно поползут вниз. Однако прохладнее или дождливее от этого точно не станет, заверил Колесов.

Ранее мы сообщили о том, что в  среду петербуржцев ожидают переменная облачность и кратковременные дожди.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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