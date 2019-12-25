В среду петербуржцев ожидают переменная облачность и кратковременные дожди

Столбики термометров в течение дня покажут от +19 до +21°.

В среду, 19 июля, погоду в Петербурге сформирует тыловая часть циклона, центр которого выходит на Русский север. Горожан ждёт переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Столбики термометров в течение дня покажут от +19 до +21°, по Ленобласти от +17 до +22°. Порывы северо-западного порывистого ветра достигнут 4–9 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV