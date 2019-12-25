Петербургский ЗакС собирается убрать соцподдержку спортсменов из закона о физкультуре

Предполагается, что регулировать выплаты спортсменам и тренерам теперь будет городской Социальный кодекс.

Во вторник, 18 октября, парламентарии Северной столицы приняли в первом чтении поправки в закон об основах политики в области физической культуры и спорта, предложенные представителем "Единой России" Антоном Соловьёвым. Согласно инициативе депутата, из документа исчезнет формулировка о дополнительных мерах соцподдержки спортсменов и тренеров.

Последствия таких мер уточнил депутат фракции "Новые люди", президент Спортивной федерации лёгкой атлетики Петербурга Дмитрий Павлов. Он отметил, что российские спортсмены лишены возможности участвовать в международных соревнованиях, и могут недополучать зарплату. Соловьёв парировал, что меры соцподдержки останутся, но будут прописаны в Социальном кодексе.

Спикер городского Парламента Александр Бельский также акцентировал внимание на том, что соотвествующие поправки необходимо закрепить с Соцкодексе до внесения поправок.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга обратился к Мишустину по поводу контроля сотовых вышек.

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