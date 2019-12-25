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ЗакС Петербурга обратился к Мишустину по поводу контроля сотовых вышек
Сегодня, 10:51
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ЗакС Петербурга обратился к Мишустину по поводу контроля сотовых вышек

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Парламентарии считают, что нужно передать Роспотребнадзору контроль за соблюдением санитарных правил на сооружениях.

Во вторник, 18 октября, депутаты ЗакСа Северной столицы утвердили проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по поводу наделения Роспотребнадзора функцией контроля за соблюдением санитарных правил и норм на вышках сотовой связи.

Отметим, что сейчас ведомство лишь занимается согласованием установки подобных сооружений, а далее ответственность за работу вышки полностью возлагается на её  собственника. В обращении в главе кабмина парламентарии подчеркивают, что такие правила могут привести к злоупотреблениям и нарушениям прав граждан. 

Обращение единогласно поддержали все 48 присутствующих членов городского парламента. 

Ранее мы сообщили о том, что расходы на охрану окружающей среды Петербурга увеличат.

Фото: Pxhere

Теги: вышки сотовой связи, закс петербурга, михаил мишустин, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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