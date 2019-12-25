ЗакС Петербурга обратился к Мишустину по поводу контроля сотовых вышек

Парламентарии считают, что нужно передать Роспотребнадзору контроль за соблюдением санитарных правил на сооружениях.

Во вторник, 18 октября, депутаты ЗакСа Северной столицы утвердили проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по поводу наделения Роспотребнадзора функцией контроля за соблюдением санитарных правил и норм на вышках сотовой связи.

Отметим, что сейчас ведомство лишь занимается согласованием установки подобных сооружений, а далее ответственность за работу вышки полностью возлагается на её собственника. В обращении в главе кабмина парламентарии подчеркивают, что такие правила могут привести к злоупотреблениям и нарушениям прав граждан.

Обращение единогласно поддержали все 48 присутствующих членов городского парламента.

Ранее мы сообщили о том, что расходы на охрану окружающей среды Петербурга увеличат.

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