В Ратной палате 30 июля открывается выставка "Военный плен в годы Первой мировой войны"

Посетители смогут ознакомиться с экспонатами с 31 июля.

В музее-заповеднике "Царское Село" 30 июля в 16:00 откроется выставка "Военный плен в годы Первой мировой войны". Посетители смогут осмотреть выставку с 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Выставка в музее "Россия в Великой войне" проходит совместно с Международным комитетом Красного Креста, который предоставил более 30 фотографий из своего архива.



Помимо этого на выставке представлены личные вещи военнопленных, альбом акварелей, архивные документы, письма из лагерей, карточки военнопленных.

Фото: ВК/ Царское Село