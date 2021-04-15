Открытие креативного пространства в Доме Брюллова перенесли

Причиной задержки стало значительное повышение стоимости проекта — как минимум на 30%, что обусловлено увеличением объема скрытых работ и сложностями реализации.

Открытие нового креативного пространства "Брюллофт" на Кадетской линии Васильевского острова пришлось отложить до начала 2025 года из-за роста затрат на реставрационные работы. Об этом сообщил генеральный директор BS ART Development Александр Басалыгин в интервью "РБК Петербург".

По словам Басалыгина, первоначально планировалось завершить работы и открыть пространство в октябре-ноябре текущего года, однако теперь сроки сдвинулись на первый квартал следующего года. Причиной задержки стало значительное повышение стоимости проекта — как минимум на 30%, что обусловлено увеличением объема скрытых работ и сложностями реализации. Кроме того, на стоимость повлияли возросшие цены на стройматериалы и рост зарплат рабочих.

Первоначальная оценка проекта составляла 300 миллионов рублей. Планируется, что "Брюллофт", вдохновленный успешным проектом "Голицын Лофт", станет новым центром притяжения для представителей творческих профессий в Петербурге, обеспечивая комфортное пространство для общения и работы.

Ранее мы сообщили о том, что под обоями в особняке Брюллова обнаружили листовку XIX века.

Фото: citywalls.ru