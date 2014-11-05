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Под обоями в особняке Брюллова обнаружили листовку XIX века
Сегодня, 8:52
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Под обоями в особняке Брюллова обнаружили листовку XIX века

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Фрагмент стены будет превращён в музейный экспонат.

Во время реставрационных работ в особняке Карла Брюллова в Петербурге под старыми обоями обнаружили листовку, датируемую 1869 годом, с объявлением о проведении масштабного музыкального и развлекательного мероприятия на Крестовском острове. Пресс-служба Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК СПб) распространила эту информацию накануне.

Специалисты подчеркнули, что данный фрагмент стены будет превращён в музейный экспонат: вскоре посетители смогут увидеть эту и другие уникальные находки после завершения реставрационных мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что Оптический институт им. Вавилова хотят спасти от сноса.

Фото: Telegram / Общество охраны памятников. ВООПИК СПб

Теги: воопик спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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