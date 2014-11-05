Под обоями в особняке Брюллова обнаружили листовку XIX века

Фрагмент стены будет превращён в музейный экспонат.

Во время реставрационных работ в особняке Карла Брюллова в Петербурге под старыми обоями обнаружили листовку, датируемую 1869 годом, с объявлением о проведении масштабного музыкального и развлекательного мероприятия на Крестовском острове. Пресс-служба Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК СПб) распространила эту информацию накануне.

Специалисты подчеркнули, что данный фрагмент стены будет превращён в музейный экспонат: вскоре посетители смогут увидеть эту и другие уникальные находки после завершения реставрационных мероприятий.