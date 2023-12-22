В Петербурге завершили капремонт вестибюля станции метро "Сенная площадь"

На станции восстановили ступени стилобата, заменили гранитное покрытие пола в вестибюле, а также обновили линейку турникетов и гидроизоляцию.

На станции "Сенная площадь" досрочно завершен. Работы по капитальному ремонту стилобата. Изначально планировалось открыть вестибюль 14 марта, однако в понедельник он уже стал доступен для входа и выхода пассажиров.

На станции восстановили ступени стилобата, заменили гранитное покрытие пола в вестибюле, а также обновили линейку турникетов и гидроизоляцию.

Следующим шагом будет приём работ инспекцией Смольного и метро. Вестибюль "Сенной площади" закрыли 20 декабря из-за разрушения ступеней, которые потеряли устойчивость из-за коррозии арматуры. Стальные стержни пришли в негодность из-за воздействия осадков и реагентов, применяемых для борьбы с гололёдом.

Ранее петербуржцам показали состояние наклонного хода будущей станции "Горный институт".

Фото: Прокуратура Петербурга