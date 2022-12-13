Бренд Maag открыл магазин в "Галерее"

Свои коллекции бренд представил ещё 14 апреля.

Бренд Maag, который выступает аналогом Zara в РФ, открыл свой первый магазин в Северной столице. Торговая точка открыла свои двери для покупателей в ТЦ "Галерея" на Лиговском проспекте. Об этом сообщили в Telegram-канале торгового центра.

Напомним, что Maag появился в результате выкупа российского бизнеса группы компаний Indittex ливанской Daher Group. Вскоре магазины откроются ещё в ряде ТЦ Петербурга и Ленобласти.

Свои коллекции бренд представил ещё 14 апреля. Теперь их можно померить и приобрести.

Ранее мы сообщили о том, что в "Галерее" заработал магазин Dub, выступающий аналогом Pull&Bear.

Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге