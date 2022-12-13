  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Магазин Maag в Петербурге так и не открылся 27 апреля
Сегодня, 16:25
104
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Магазин Maag в Петербурге так и не открылся 27 апреля

0 0

При этом в городе начал работу аналог ушедшего из РФ Pull&Bear.

В четверг, 27 апреля, в Петербурге не состоялось открытие флагманского магазина Maag, который станет аналогом бренда Zara в РФ. По данным корреспондента Spb.aif.ru, точка на Невском проспекте, 21 (БЦ "Дом Мертенса") так и не распахнула двери для посетителей.

Журналисты уточняют, что Maag в ТЦ "Галерея" также пока закрыт. Ранее поступала информация о том, что ретейлер мог предупредить партнёров об открытии 27 апреля, однако попросил это не афишировать из-за вероятности задержки товара. Судя по всему, это в итоге и произошло.

При этом, в указанную дату в "Галерее" заработал магазин Dub, выступающий аналогом Pull&Bear). Также торговые точки Dub бренда запустят в ТЦ "Европолис", "Лето", МЕГА "Дыбенко", "Парнас", "Сити Молл".

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото:  АиФ/ Вероника Такмовцева

Теги: санкт-петербург, торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии