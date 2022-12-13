Магазин Maag в Петербурге так и не открылся 27 апреля

При этом в городе начал работу аналог ушедшего из РФ Pull&Bear.

В четверг, 27 апреля, в Петербурге не состоялось открытие флагманского магазина Maag, который станет аналогом бренда Zara в РФ. По данным корреспондента Spb.aif.ru, точка на Невском проспекте, 21 (БЦ "Дом Мертенса") так и не распахнула двери для посетителей.

Журналисты уточняют, что Maag в ТЦ "Галерея" также пока закрыт. Ранее поступала информация о том, что ретейлер мог предупредить партнёров об открытии 27 апреля, однако попросил это не афишировать из-за вероятности задержки товара. Судя по всему, это в итоге и произошло.

При этом, в указанную дату в "Галерее" заработал магазин Dub, выступающий аналогом Pull&Bear). Также торговые точки Dub бренда запустят в ТЦ "Европолис", "Лето", МЕГА "Дыбенко", "Парнас", "Сити Молл".

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: АиФ/ Вероника Такмовцева