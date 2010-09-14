Открытие Центра Киберспорта в Красногвардейском районе: виртуальная реальность становится реальностью уже зимой

Красногвардейский район готовится к новой эпохе развития спорта – уже зимой будущего года откроется уникальный Центр Киберспорта, который обещает стать магнитом для всех любителей виртуальной реальности и компьютерных игр.

Центр Киберспорта займет относительно небольшую площадь, но проектировщики вложили всю свою энергию и творчество, чтобы сделать его максимально удобным и функциональным. В помещении уже разграничены игровые зоны, и теперь предстоит оборудовать кабинеты с игровыми приставками и платформами. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Главной изюминкой Центра станет зрительный зал с видеоэкраном и сценой, где будут проходить захватывающие соревнования по киберспорту. Специальные стеклянные зоны по бокам зрительного зала будут предоставлять возможность проведения увлекательных соревнований среди профессиональных игроков.

Один из основных принципов Центра Киберспорта – открытость и доступность. Любой житель Красногвардейского района, достигший возраста 12 лет и старше, сможет исследовать виртуальные миры и заниматься киберспортом. Благодаря поддержке Комитета по физической культуре и федерации компьютерного спорта, здесь будут организованы бесплатные секции для местных жителей, что даст возможность открыть новые горизонты и найти свое призвание в киберспорте.

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