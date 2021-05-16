Отделение РАН откроют в Петербурге

Поручение в феврале 2022 года дал президент России Владимир Путин.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук (РАН). Документ был опубликован 31 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

В феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил открыть в Санкт-Петербурге отделение РАН. В сентябре 2022 года вопрос обсудили на общем собрании членов главного научного учреждения страны и приняли соответствующее решение.

Отметим, что всего в структуре РАН три региональных отделения: Дальневосточное, Сибирское, Уральское, а также 15 региональных научных центров и 13 отделений по областям науки.

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