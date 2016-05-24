Отцы и дети в Монголии: Павел Кобяк представил фильм о своей экспедиции

2 марта в кинотеатре ТЦ Москва состоялся премьерный кинопоказ документального фильма об экспедиции по Монголии.

Мероприятие было пропитано духом этой страны, гости могли послушать звучание народных монгольских инструментов, увидеть национальные костюмы и проникнуться впечатлениями от путешествия, пусть и на экране. Продюсер фильма, один из главных героев экспедиции, автор проекта "Сел и поехал" Павел Кобяк рассказал нам о путешествии, главной особенностью которого были отцы и дети.

Была просто изначально идея поездки в Монголию, просто из года в год мы с командой планируем разные интересные страны – прокатиться, раскрыть для себя. Но так совпало, что и интересная страна, и интересная идея, и почему бы не взять отцов? Никто не ожидал, что она будет такая непростая, она была достаточно серьезной. Я скажу, Памир – это Невский проспект, трасса Колыма – Невский проспект. Монголия – самая сложная экспедиция за все наши поездки. Люди в таких поездках непростых раскрываются. Мы можем прожить всю жизнь, – папа на работе, я на учебе, потом своя работа, своя семья – а в такой поездке мы можем за месяц узнать друг друга очень близко, в разных ситуациях".



Друг Павла актер Александр Устюгов поделился, почему пришел на этот показ и что он думает о фильме:

Мне нравится то, что делает Паша. Сегодня я, конечно, как гость, но это у нас не первый совместный проект. Я рад знакомству с ним.Это же история о путешествии, история док, такая "докудрама", я бы даже сказал, с учетом травмы и накала страстей. Я думаю, я когда-нибудь снимусь в таком фильме, очень хочется, интересно.





Путешествия – важная часть жизни человека. Павел Кобяк пояснил, почему.

Надо быть в движении, не надо быть все время в компьютерах. Попробуйте, это настоящая жизнь, определенные испытания. А когда у тебя всегда одно и то же – это скучно.



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Арина Мифтахутдинова, Пётр Кудряшов, специально для Piter.TV