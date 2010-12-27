Отца, избившего третьеклассника дверью, отправили в СИЗО

За решеткой мужчина пробудет до 22 сентября.

Жителя Петербурга, подозреваемого в избиении своего 8-летнего сына дверью, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 24 июля.

Бытовая ссора произошла 22 июля в доме по 9-ой Советской улице. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения толкнул приемную 16-летнюю дочь, державшую на руках своего 8-летнего брата. Мальчик упал и ударился виском о край дивана. После этого пьяный отец стукнул ребенка комнатной дверью по спине, в результате чего тот вновь ударился головой об пол.

Дети самостоятельно добрались до детской городской больницы имени Филатова, где врачи диагностировали у мальчика ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Состояние пациента оценили как тяжелое.

"Павлову предъявлено обвинение. Он вину не признал", - отметили в пресс-службе.

Сергея Павлова отправили за решетку по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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