Более 30-ти земельных участков было избавлено от пунктов нелегальной торговли в Северной столице

В ходе рейдов были закрыты нелегальные прилавки и лотки в нескольких районах города.

Последние две недели в Петербурге был проведен ряд контрольных и рейдовых мероприятий с целью освобождения городской площади от объектов незаконной торговли. Сотрудники Комитета по контролю за имуществом вместе с ЦПЭИГИ провели работу в Невском, Выборгском, Приморском, Красносельском и Пушкинском районах города, – сообщают в пресс-службе ведомства.

В ходе рейдов были демонтированы лотки, столы и прочее оборудование для продажи фруктов и овощей в районе метро "Пролетарская", "Улица Дыбенко", "Проспект Просвещения", "Проспект Большевиков", на Туристской улице, Ленинском проспекте, а также на улицах Оптиков, Маршала Захарова и Ростовской. "Очистили" от нелегальной торговли и участки близ Красноселського шоссе и "Лахты".

В результате пресекающих и контролирующих действий сотрудников Комитета по контролю за имуществом освободили от несанкционированной деятельности 32 земельных участка города. Торговое оборудование, а также один автомобиль марки "Газель" были изъяты и отправлены на временное хранение. Более трех тонн фруктов, ягод, зелени и овощей будет направлено на уничтожение ввиду отсутствия документации, которая могла бы подтвердить качество продуктов.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга