От коронавируса привились почти полмиллиона петербуржцев

Губернатор выступил на съезде Совета муниципальных образований.

В пятницу, 16 апреля, губернатор Александр Беглов обратился к муниципалитетам на с просьбой помочь Смольному с информированием жителей о вакцинации.

Градоначальник в который раз напомнил о важности недопущения новой вспышки заболевания коронавирусом и формирования коллективного иммунитета. Он отметил, что в Петербурге достаточно вакцины, а на данный момент привились почти полмиллиона граждан. Беглов также сообщил, что привился сам и чувствует себя хорошо.

Помимо этого губернатор поблагодарил чиновников за помощь в борьбе с пандемией в прошлом году.

Не было паники. Не было разногласий, по большому счету. Я очень рад, что все виды власти занимались тем, как обезопасить город и горожан. Александр Беглов

Ранее мы писали, что масочный режим в Петербурге сохраняется до 15 мая.

Фото: Piter.TV