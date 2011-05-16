От коронавируса первично привились еще 4,2 тыс. петербуржцев

Записаться на вакцинацию можно по телефону "122".

В Петербурге первую прививку от COVID-19 сделали 4 257 человек за минувшие сутки. Полностью завершили цикл вакцинации 12 962 горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе 4 сентября.

Всего в городе прошли первый этап вакцинации 1,5 млн жителей. А две дозы препарата от инфекции получили 1,4 млн человек.

На сегодняшний день в городе есть 597 тыс. комплектов вакцины от коронавируса. Сделать прививку можно в любом из 172 пунктов вакцинации. Чтобы записаться на вакцинацию, нужно позвонить по номеру "122". Горожане могут сдавать и тесты на COVID-19. Сейчас такие исследования проводятся в 59 лабораториях Северной столицы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 1,5 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом.

Фото: Piter.tv