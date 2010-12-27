От "Янино" до "Проспекта Большевиков" пойдут дополнительные автобусы

Также общественный транспорт добавят на маршруте до Кудрово.

Чиновники усиливают транспортное сообщение между ленинградской областью и Петербургом. Как сообщают правительства регионов, от поселением Янино во Всеволожском районе будет ходить десять автобусов до станции метро "Проспект Большевиков". Отметим, что три транспортных средства уже ходят по направлению 801А. ни представляют собой салон на 40 пассажирских мест.

Также усилилось сообщение от Кудрово до станции метро "Улица Дыбенко". На маршрут 596А выведено еще десять дополнительных средств. Ежедневно между точками курсирует 32 машины. Интервал движения составляет пять минут.

На обоих маршрутах действует система бесплатного проезда для людей старше 75 лет. На автобусах в Кудрово продолжает работать единый электронный проездной билет "Подорожник". Общее количество поездок по нему с момента введения в мае прошлого года превысило полтора миллиона заявляют в администрации Ленобласти

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге с 1 апреля востребованные автобусы будут работать дольше.

Фото: Piter.tv