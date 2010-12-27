Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Житель Ленинградской области не был помилован Верховным судом
Вчера, 21:38
0
ProkVad
1003

Житель Ленинградской области не был помилован Верховным судом

0
 
 

Житель Ленобласти приговорён к 23 годам лишения свободы

Житель Ленобласти Юрий Куликов, который был осужден за поджог дома с людьми в Гатчинском районе, обратился в Верховный суд, но апелляцию проиграл.

Куликов был осужден в сентябре текущего года. Ленинградский областной суд приговорил его к 23 годам лишения свободы в соответствии со статьёй УК РФ - «умышленное причинение смерти двум и более лицам, в том числе малолетнему».

Напомним, что январе 2016 года в посёлке Дружноселье, Куликов поджег дом, в результате чего сгорели восемь человек, в том числе двухлетний ребенок сожительницы Куликова.

Фото: pixabay

 

Теги: гатчинский район , поджог , спб , убийство , ук рф
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5