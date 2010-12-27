Житель Ленинградской области не был помилован Верховным судом

Житель Ленобласти приговорён к 23 годам лишения свободы

Житель Ленобласти Юрий Куликов, который был осужден за поджог дома с людьми в Гатчинском районе, обратился в Верховный суд, но апелляцию проиграл.

Куликов был осужден в сентябре текущего года. Ленинградский областной суд приговорил его к 23 годам лишения свободы в соответствии со статьёй УК РФ - «умышленное причинение смерти двум и более лицам, в том числе малолетнему».

Напомним, что январе 2016 года в посёлке Дружноселье, Куликов поджег дом, в результате чего сгорели восемь человек, в том числе двухлетний ребенок сожительницы Куликова.

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