Петербуржец проведёт 2 года в колонии за кражу автомобиля с помощью эвакуатора

Суд установил, что 25 апреля 2022 года мужчина погрузил на эвакуатор чужой автомобиль Hyundai Solaris, припаркованный на улице Гидростроителей в Кронштадте, после чего отвез его на территорию Красносельского района.

Осужден петербуржец, укравший автомобиль с помощью эвакуатора. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Санкт-Петербургу.

Суд установил, что 25 апреля 2022 года мужчина погрузил на эвакуатор чужой автомобиль Hyundai Solaris, припаркованный на улице Гидростроителей в Кронштадте, после чего отвез его на территорию Красносельского района. Автомобиль был обнаружен и возвращен собственнику сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сиделка украла у 84-летней петербурженки 800 тысяч рублей и украшения.

Фото: Piter.tv