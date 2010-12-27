В Петербурге осужден китаец, пытавшийся провезти контрабандой картину Саврасова за границу

Московский районный суд признал вину китайца, пытавшегося вывезти из "Пулково" картину русского художника Саврасова.

Гражданин Китая задержан при попытке вывоза за границу картины кисти Саврасова “Зимний пейзаж”. Иностранца поймали в аэропорту Пулково”, когда он попытался провести художественную работу в качестве контрабанды. Злоумышленник надеялся продать творение за миллион рублей. Также мошенник провозил в багаже 20-листный альбом с зарисовками художницы Ольги Лагоды-Шишикиной.

Сообщается, что за данное преступление китаец получил 2,5 года условно. Решение об условном наказании принял Московский районный суд Санкт-Петербурга. Обвиняемый рассказал, что просто не успел задекларировать имущество, потому что его торопил покупатель. Мужчина добавил, что проделал бы все формальные обязательства перед Россией после завершения сделки.