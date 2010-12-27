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В Петербурге осужден китаец, пытавшийся провезти контрабандой картину Саврасова за границу
Сегодня, 13:27
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lesjasap
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В Петербурге осужден китаец, пытавшийся провезти контрабандой картину Саврасова за границу

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Московский районный суд признал вину китайца, пытавшегося вывезти из "Пулково" картину русского художника Саврасова.

Гражданин Китая задержан при попытке вывоза за границу картины кисти Саврасова “Зимний пейзаж”. Иностранца поймали в аэропорту Пулково”, когда он попытался провести художественную работу в качестве контрабанды. Злоумышленник надеялся продать творение за миллион рублей.  Также мошенник провозил в багаже 20-листный альбом с зарисовками художницы Ольги Лагоды-Шишикиной. 
 
Сообщается, что за данное преступление китаец получил 2,5 года условно. Решение об условном наказании принял Московский районный суд Санкт-Петербурга. Обвиняемый рассказал, что просто не успел задекларировать имущество, потому что его торопил покупатель. Мужчина добавил, что проделал бы все формальные обязательства перед Россией после завершения сделки.
Теги: аэропорт , декларация , китай , контрабанда , преступление , пулково
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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