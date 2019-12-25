В лесу у Мурманского шоссе нашли человеческие останки

О находке сообщила жительница Тосненского района. Череп, тазовые и берцовые кости направлены на исследование в морг.

Утром четверга, 15 сентября, по номеру 112 обратилась 39-летняя жительница Тосненского района Ленобласти, заявив о нахождении человеческого черепа в лесном массиве на 14-ом км от Мурманского шоссе.Об этом стало известно Piter.TV.

На указанном месте всего в 200 м от проезжей части обнаружены указанный череп, а также тазовые и берцовые кости неустановленного человека.

Останки направлены в морг на исследование.

Ранее мы сообщили о том, что на Северном побережье Невской Губы нашли труп мужчины с гнилостными изменениями.

Фото: Pxhere