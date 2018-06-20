Особый отдел СК займется делом о приставании тренера по баскетболу к несовершеннолетним

В Петербурге 53-летнего тренера по баскетболу обвиняют в "насильственных действиях сексуального характера" в отношении школьниц. В конце марта на мужчину завели уголовное дело.
В субботу, 6 апреля в рамках рабочего визита глава СК РФ Бастрыкин провел личный прием граждан в Северной столице. Горожане рассказали Бастрыкину о тренере-педофиле, которого обвиняют в сексуальном насилии над девочками 11 лет в одной из школ Московского района. Родители школьниц попросили взять дело на контроль.
Председатель СК поручил передать уголовное дело в отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу, а также создать следственную группу для выявления всех фактов преступной деятельности данного человека.
На данный момент тренер находится под арестом, там он проведет 2 месяца.
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