Особый отдел СК займется делом о приставании тренера по баскетболу к несовершеннолетним

В Петербурге на тренера по баскетболу завели уголовное дело. Его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении двух девочек 11 лет. После встречи главы СК с горожанами Бастрыкин поручил заняться расследованием особому отделу Следкома.

В Петербурге 53-летнего тренера по баскетболу обвиняют в "насильственных действиях сексуального характера" в отношении школьниц. В конце марта на мужчину завели уголовное дело.

В субботу, 6 апреля в рамках рабочего визита глава СК РФ Бастрыкин провел личный прием граждан в Северной столице. Горожане рассказали Бастрыкину о тренере-педофиле, которого обвиняют в сексуальном насилии над девочками 11 лет в одной из школ Московского района. Родители школьниц попросили взять дело на контроль.

Председатель СК поручил передать уголовное дело в отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу, а также создать следственную группу для выявления всех фактов преступной деятельности данного человека.

На данный момент тренер находится под арестом, там он проведет 2 месяца.