Бастрыкин контролирует уголовное дело в отношении тренера-педофила из Петербурга, растлившего школьниц

Сейчас предполагаемый растлитель малолетних находится в заключении.

В отношении баскетбольного тренера для девочек в Петербурге заведено уголовное дело. Мужчину подозревают в приставании к школьницам. Под контроль ситуацию взял особый отдел Следственного комитета города.

Напомним, что 53-летний местный житель обвиняется в совершении действия сексуального характера по отношению к двум ученицам 11-ти лет. Девочки ходили к злоумышленнику на спортивные занятия в одну из школ Московского района. За проблемой следит петербургский глава СК Бастрыкин. Ему доложили о ситуации во время личной встречи с населением днем 6 апреля.

Специалист поручил создать следственную группу для выявления всех фактов преступления. На данный момент подозреваемый находится под арестом. Он останется в СИЗО минимум на два месяца.

Фото: Piter.tv