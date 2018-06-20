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Бастрыкин контролирует уголовное дело в отношении тренера-педофила из Петербурга, растлившего школьниц
Сегодня, 7:58
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lesjasap

Бастрыкин контролирует уголовное дело в отношении тренера-педофила из Петербурга, растлившего школьниц

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Сейчас предполагаемый растлитель малолетних находится в заключении.

В отношении баскетбольного тренера для девочек в Петербурге заведено уголовное дело. Мужчину подозревают в приставании к школьницам. Под контроль ситуацию взял особый отдел Следственного комитета города.

Напомним, что 53-летний местный житель обвиняется в совершении действия сексуального характера по отношению к двум ученицам 11-ти лет. Девочки ходили к злоумышленнику на спортивные занятия в одну из школ Московского района. За проблемой следит петербургский глава СК Бастрыкин. Ему доложили о ситуации во время личной встречи с населением днем 6 апреля.

Специалист поручил создать следственную группу для выявления всех фактов преступления. На данный момент подозреваемый находится под арестом. Он останется в СИЗО минимум на два месяца.

Фото: Piter.tv

Теги: александр бастрыкин, следственный комитет, тренер по баскетболу, тренер-педофил
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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