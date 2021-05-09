Основной корпус больницы Святого Георгия возобновил оказание профильной деятельности

В основном корпусе больницы Святого Великомученика Георгия на 580 коек будут оказывать помощь пациентам с хирургической, гинекологической, травматологической, урологической, терапевтической, неврологической и кардиологической патологией.

Основной корпус городской больницы Святого Великомученика Георгия возобновил оказание профильной деятельности. На протяжении двух лет в учреждении оказывали помощь пациентам с коронавирусом. За это время в больнице вылечили более чем 32 тысячи пациентов, почти 8,6 тысяч из них прошли через реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Несмотря на работу в условия пандемии, в основном здании стационара менее чем за 7 месяцев был сделан современный ремонт. Капитально отремонтированы приемное и 3-е хирургическое отделения.

В основном корпусе больницы Святого Великомученика Георгия на 580 коек будут оказывать помощь пациентам с хирургической, гинекологической, травматологической, урологической, терапевтической, неврологической и кардиологической патологией. Также работают отделения эндокринологии и ревматологии, Центр диабетической стопы и хирургической инфекции.

Фото: Piter.tv