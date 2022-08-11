Основные геймплейные особенности перезапуска Saints Row собрали в новом трейлере

Выход проекта запланирован на 23 августа.

Основные геймплейные особенности перезапуска компьютерной игры Saints Row создатели собрали в новом трейлере. Пользователям напомнили ключевые характеристики игрового мира проекта, продемонстрировали персонажей из местных банд-противников, а также методы, которое можно будет использовать для противодействия оппонентам.

Авторы уточнили, что геймерам будет помогать собственная команда. При этом у каждого персонажа будет свое дело — один разберётся с денежными средствами, а другой поможет герою скрыться с места преступления. Игрок получит возможность развивать и улучшать базу и выбранного персонажа. Они смогут купить бизнес и технику.

Официальный релиз перезапуска проекта Saints Row намечен на 23 августа. Игра выйдет на компьютерах, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S/X. Возрастное ограничение 18+.

Свежий трейлер Gotham Knights посвящён мрачному Красному Колпаку.

Фото и видео: YouTube / Volition