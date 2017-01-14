От коронавируса скончался основатель клиники "Скандинавия" Глеб Михайлик

Мужчину госпитализировали в Боткинскую больницу в начале февраля.

В Петербурге от коронавируса умер основатель клиники "Скандинавия" Глеб Михайлик. Мужчине было 60 лет. Об этом рассказал главный врач частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах на своей странице в Facebook.

О смерти Михайлика стало известно 9 февраля. Он попал в Боткинскую больницу с коронавирусной инфекцией в начале месяца. Врачи не смогли ему помочь.

Глеб Михайлик основал сеть коммерческих клиник "Скандинавия" и "АВА-Петер". В 2018 году он продал их и занялся созданием гериатрических центров "Наша забота".

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Фото: Facebook / Gleb Mikhailik