Николай Горелый променял гиков на геймеров: основатель GEEK PICNIC покидает проект

Николай Горелый заявил об уходе из проекта GEEK PICNIC.

Один из основателей популярного научно-технологического фестиваля GEEK PICNIC Николай Горелый заявил об уходе из руководителей данного мероприятия. Вместо этого мужчина собирается заняться организацией крупнейшего чемпионата в России по киберспорту. Об том сообщил сам спикер днем 22 марта на своем аккаунте в Facebook.

Горелый заявил, что он оставляет GEEK PICNIC в руках молодой профессиональной команды. За программу фестиваля будет отвечать экспертный совет из известных российских и зарубежных деятелей науки. В данном списке значатся астрофизик Сергей Попов, биолог Александр Панчин и директор по маркетингу “Яндекса” Андрей Себрант.

Николай Горелый напомнил подписчикам, что помогал развивать проект в течение пяти лет, но сейчас готов к новым начинаниям. Сейчас фестиваль собирает от 60 тысяч человек за двухдневное проведение в городе. В 2018 году в Санкт-Петербурге массовый open-air от организаторов намечен на 4-5 августа. Пройдет он в Пулковском парке.

Напомним, что в 2017 году организаторов GEEK PICNIC обвинили в том, что они не заплатили за приезд ученому Ричарду Докинзу. Однако, руководство рассказало, что они закрыли контракт с иностранцем без обоюдных конфликтов. В том же году компании-организатору “Экспонента” предъявляли банкротный иск.

Фото: Facebook/Николай Горелый

