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Петербуржец заплатит 10 тысяч рублей за негативные публикации 4-летней давности о цыганах и кавказцах
Сегодня, 16:30
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nastya960

Петербуржец заплатит 10 тысяч рублей за негативные публикации 4-летней давности о цыганах и кавказцах

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Свои размышления о выходцах с Кавказа, о дагестанском народе и цыганах мужчина публиковал в Livejournal и Twitter.

Октябрьский районный суд обязал петербуржца выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Его признали виновным в возбуждении ненависти и вражды в Интернете. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Сотрудники центра "Э" ГУ МВД нашли на странице мужчины публикации за 2011-2015 годы, где он негативно писал о выходцах с Кавказа, о дагестанском народе и цыганах. Свои размышления на этот счёт мужчина публиковал в Livejournal и Twitter.

Петербуржец признал свою вину и согласился оплатить штраф.

Петербурженка заплатит штраф 50 тысяч рублей за убийство насильника.

Фото: Piter.TV

Теги: наказание, суд, штраф, экстремизм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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