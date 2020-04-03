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"Меньшиков" превратится в "Меншикова" на памятной табличке в парке Екатерингоф летом
Сегодня, 16:47
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"Меньшиков" превратится в "Меншикова" на памятной табличке в парке Екатерингоф летом

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На старой табличке, которое ранее была в парке, ошибки не было.

Ошибку в фамилии Петра Меншикова на памятной доске в парке Екатерингоф планируют исправить в течение лета 2021 года. Об этом "Петербургский дневник" узнал в комитете по благоустройству. 

Фамилия сподвижника Петра I была написана с мягким знаком. На это обратили внимание жители города. Доска существует уже не один год, до ее обновление ошибки не было. Надпись на табличке гласит о том, что в этом месте в 1703-м году была одержана первая морская победа России в Северной войне. 

В Смольном о проблеме осведомлены и будут решать ее в ближайшие месяцы.

Фото: Telegram / Индустриальный турист

Теги: екатерингоф, памятная табличка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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