"Меньшиков" превратится в "Меншикова" на памятной табличке в парке Екатерингоф летом

На старой табличке, которое ранее была в парке, ошибки не было.

Ошибку в фамилии Петра Меншикова на памятной доске в парке Екатерингоф планируют исправить в течение лета 2021 года. Об этом "Петербургский дневник" узнал в комитете по благоустройству.

Фамилия сподвижника Петра I была написана с мягким знаком. На это обратили внимание жители города. Доска существует уже не один год, до ее обновление ошибки не было. Надпись на табличке гласит о том, что в этом месте в 1703-м году была одержана первая морская победа России в Северной войне.

В Смольном о проблеме осведомлены и будут решать ее в ближайшие месяцы.

Фото: Telegram / Индустриальный турист