Ошибались ли ученые относительно того, почему Марс красный?

Ученые рассказали о новом исследовании ферригидрита в породах красной планеты.

Марс легко узнаваем на ночном небе благодаря своему ярко-красному оттенку. Благодаря множеству космических аппаратов, которые изучали планету на протяжении последних десятилетий, мы знаем, что этот красный цвет обусловлен наличием в пыли ржавых минералов железа. То есть железо, содержащееся в марсианских породах, в какой-то момент вступило в реакцию с жидкой водой или водой и кислородом в воздухе, подобно тому, как на Земле образуется ржавчина. За миллиарды лет этот ржавый материал — оксид железа — превратился в пыль и был разнесён ветрами по всей планете. Этот процесс продолжается и сегодня. Но оксиды железа бывают разных видов, и точная химическая формула марсианской ржавчины активно обсуждается, потому что то, как она образовалась, даёт представление об условиях окружающей среды на планете в то время. С этим тесно связан вопрос о том, был ли Марс когда-либо пригоден для жизни.

Предыдущие исследования оксида железа, входящего в состав марсианской пыли, основанные только на наблюдениях с космических аппаратов, не выявили в нём следов воды. Поэтому исследователи пришли к выводу, что этот конкретный тип оксида железа должен быть гематитом, образовавшимся в условиях сухой поверхности в результате реакций с марсианской атмосферой в течение миллиардов лет после того, как Марс был влажным.

Однако новый анализ наблюдений с космических аппаратов в сочетании с новыми лабораторными методами показывает, что красный цвет Марса лучше всего соответствует оксидам железа, содержащим воду, известным как ферригидрит. Работа опубликована в Nature Communications. Ферригидрит обычно быстро образуется в присутствии прохладной воды, поэтому он, должно быть, сформировался, когда на поверхности Марса ещё была вода. Ферригидрит сохранил свою водную структуру до наших дней, несмотря на то, что он был измельчён и распределён по планете с момента её образования.

Мы пытались воссоздать марсианскую пыль в лаборатории, используя различные виды оксида железа. Мы обнаружили, что ферригидрит, смешанный с базальтом, вулканической породой, лучше всего соответствует минералам, которые космические аппараты обнаружили на Марсе. Адомас Валантинас, научный сотрудник Университета Брауна в США, ведущий автор

Ранее эксперт работал в Университете Берна в Швейцарии, где он начал свою работу с данными орбитального аппарата ESA Trace Gas Orbiter (TGO). Он пояснил, что Марс по-прежнему остаётся красной планетой. Однако теперь понимание специалистов о том, того, почему Марс красный, изменилось. Основное значение этого заключается в том, что, поскольку ферригидрит мог образоваться только тогда, когда на поверхности ещё присутствовала вода, то планета покрылась ржавчиной раньше, чем ученые думали. Более того, ферригидрит остаётся стабильным в современных условиях.

Другие исследования также показали, что ферригидрит может присутствовать в марсианской пыли, но Адомас и его коллеги предоставили первое исчерпывающее доказательство, объединив уникальные данные космических миссий и новые лабораторные эксперименты. Они создали копию марсианской пыли с помощью усовершенствованной шлифовальной машины, чтобы добиться реалистичного размера частиц пыли, эквивалентного 1/100 толщины человеческого волоса. Затем они проанализировали свои образцы с помощью тех же методов, что и орбитальные космические аппараты, чтобы провести прямое сравнение, и в итоге определили, что ферригидрит лучше всего подходит для этой цели.

Это исследование стало результатом объединения данных, полученных в ходе международных миссий по изучению Марса с орбиты и на поверхности. Колин Уилсон, научный сотрудник ESA по проектам TGO и Mars Express

Анализ минералогии пыли, проведённый Mars Express, помог показать, что даже в очень пыльных регионах планеты содержатся минералы, богатые водой. А благодаря уникальной орбите TGO, которая позволяет ему наблюдать за одним и тем же регионом при разных условиях освещения и под разными углами, команда смогла определить размер частиц и их состав, что важно для воссоздания правильного размера пыли в лаборатории. Данные, полученные с орбитального аппарата НАСА "Марс-Орбитер", а также наземные измерения, проведённые марсоходами НАСА "Кьюриосити", "Патфайндер" и "Оппортьюнити", также помогли подтвердить наличие ферригидрита.

Мы с нетерпением ждём результатов предстоящих миссий, таких как марсоход "Розалинд Франклин" ЕКА и миссия NASA-ЕКА "Возвращение образцов с Марса", которые позволят нам глубже изучить, почему Марс красный. Колин Уилсон, научный сотрудник ESA по проектам TGO и Mars Express

Эксперт добавил, что нкоторые из образцов, уже собранных марсоходом NASA Perseverance и ожидающих возвращения на Землю, содержат пыль. Как только ученые доставят эти драгоценные образцы в лабораторию,то смогут точно измерить, сколько ферригидрита содержится в пыли и что это значит для научного понимания истории воды и возможности существования жизни на Марсе.

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