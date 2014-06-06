Осенью 2023 года завершат реконструкцию тепломагистрали на проспекте Испытателей

На сегодняшний день новый трубопровод смонтировали уже на 40%.

Стало известно, что реконструкция тепломагистрали на проспекте Испытателей завершится осенью 2023 года. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

На сегодняшний день новый трубопровод смонтировали уже на 40%. Общая протяжённость теплотрассы — 370 метров. К ней будут подключены 126 зданий, включая 65 жилых домов, в которых живут 63 тыс. петербуржцев. Новая сеть также будет подавать тепло и горячую воду в восемь детских садов, 10 школ и семь лечебных учреждений.

Напомним, первый трубопровод был проложен на проспекте Испытателей в 1986 году.

Ранее капитальный ремонт фасадов домов Петербурга завершен почти на 100 адресах. С таких домов уже сняты леса, идёт устранение мелких замечаний.

Фото: Piter.tv

