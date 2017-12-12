Осенью набережную реки Карповки "испытают" детьми

На этой территории в тестовом режиме будет запущена зона семейного отдыха.

Активисты и городские власти взялись за благоустройство набережной реки Карповки. Об этом 1 августа сообщает "Петербургский Дневник".

По замыслу авторов, на этой территории построят первую пешеходную набережную с развитой велосипедной инфраструктурой. На этой площади также оборудуют зону для батутов, стоянку для sup-серферов и площадку для выгула собак.

Активисты, архитекторы и урбанисты работали над концепцией около года.

Жители района принимали участие в разработке концепции. Мы с группой экспертов проводили онлайн-опрос, в котором приняли участие около 500 жильцов. Все они выразили желание помогать в работе над проектом. Конечно, у каждого свое видение развития этой территории. В частности, где и какие мероприятия организовывать на набережной. Однако многие ждут появления безопасного и комфортного пространства. Ольга Мнишко, координатор проекта "Друзья Карповки".

Власти города также планировали сделать на набережной общественное пространство. В 2017 году Комитет по градостроительству и архитектуре включил объект в число территорий для проектов "непрерывных пешеходных зон". Осенью на набережной реки Карповки в тестовом режиме будет запущена зона отдыха с детьми. Полностью общественное пространство построят к 2020 году.

Фото: Друзья Карповки / ВК.