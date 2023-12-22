Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника

Андрей Клычков рассказал о том, что в деле будут разбираться правоохранители.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире, организованном в социальных сетях, прокомментировал историю со своим советником Сергеем Лежневым, который в настоящее время обвиняется в мошенничестве по факту хищения денежных средств. Известно, что чиновник помещен по решению судебной инстанции под стражу. Глава региона отметил, что последние два года Лежнев находился на передовой специальной военной операции, где он доставлял военнослужащим из населенных пунктов Артемовск, Авдеевка, Соледар и на других фронтовых направлений гуманитарный груз. По словам чиновника, эта работа будет продолжена, так как на 29 и 30 мая местными властями запланирована доставка новых грузов.

Для меня это, безусловно, полная неожиданность была, мне вчера все журналисты писали, спрашивали мое мнение. А здесь какое мое мнение может быть. Правоохранители занимаются, будут разбираться… Удивительно, что история двухлетней давности сегодня приобретает какие-то дополнительные обороты... Андрей Клычков, глава региона

Напомним, что Советский районный суд в городе Орле отправил подозреваемого под стражу на 1 месяц. Фигуранту расследования вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Преступление совершено во время строительных работ, организованных в рамках муниципальных контрактов на общую сумму 76 миллионов рублей.

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Фото и видео: Вконтакте / Андрей Клычков