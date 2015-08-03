Оркестр центра "Антон тут рядом" собирает деньги на дальнейшее существование

Фонд и центр, основанные петербургским киноведом Любовью Аркус, уже пять лет помогают людям с расстройствами аутистического спектра.

Волонтеры центра "Антон тут рядом" собирают деньги на музыкальный оркестр для людей с особенностями развития. Соответствующий проект был запущен 17 октября на платформе Planeta.ru

Центр обучения, социальной реабилитации и творчества "Антон тут рядом", основанный петербургским киноведом Любовью Аркус, уже пять лет помогает людям с расстройствами аутистического спектра. Среди попечителей учреждения есть режиссер Рената Литвинова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и кинорежиссер Александр Сокуров. Несколько лет назад на базе центра кураторы открыли оркестр, в котором на равных играют профессиональные музыканты и взрослые люди с аутизмом.

Проект начинался как музыкальная терапия - большинство студентов никогда раньше не брали в руки музыкальные инструменты. Сначала это была просто импровизация с дирижированием. Участники обращали внимание на общую картину: учились играть быстро и медленно, тихо и громко. Любовь Коробова, менеджер по коммуникациям центра "Антон тут рядом".

Музыкальным руководителем оркестра стал Алексей Плюснин – музыкант, публицист и художественный директор Творчеcкого Союза "АПозиция". Ему помогают куратор, волонтеры-музыканты и четыре тьютора. Ко всем студентам с самого начала относятся, как к музыкантам, и не делает им никаких поблажек. Репетиции в оркестре проходят каждую неделю. Попасть в оркестр может любой студент центра.

Оркестр играет импровизационную музыку с элементами джаза, рока и электроники. На выступлениях играем кавер Love Supreme Джона Колтрейна, версию композиции "Миссия невыполнима" и композицию на японские мотивы собственного сочинения. Алексей Плюснин, художественный руководитель оркестра.

Студенты центра самостоятельно выбирают музыкальные инструменты, на которых они хотят играть. Во время занятий можно освоить игру на флейте, ксилофоне, гуслях и даже на необычных, редких инструментах - маркасах, джембе и бонги.

Занятия помогают участникам не только развить навыки игры на музыкальных инструментах, но и стать внимательнее, не бояться пробовать новое (что часто бывает сложно людям с аутизмом) и решают целый ряд поведенческих проблем. Возможность выступать на сцене — это большая мотивация: участники следят за своим поведением, ответственно подходят к своей работе и учатся следить за инструментами, которые за ними закреплены. Любовь Коробова, менеджер по коммуникациям центра "Антон тут рядом".

По словам пресс-службы центра, оркестр иногда выезжает на гастроли по городам России. Участники постоянно знакомятся с новыми людьми, в том числе, и с известными деятелями культуры и искусств. Один раз музыканты выступали с группой "АукцЫон" и солистом группы "Чайф" Владимиром Шахриным. Три года назад оркестр центра "Антон тут рядом" стал частью инклюзивного спектакля Бориса Павловича "Язык птиц" в БДТ. Премьера постановки состоялась 14 декабря 2015 года во время IV Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Организаторы концерта просят у пользователей Planeta.ru 285 тысяч рублей. Именно такая сумма необходима, чтобы 2 месяца оплачивать работу специалистов, аренду помещения и расходы на технику.

Мы собираем деньги, чтобы оркестр "Антон тут рядом" продолжил работу: чтобы у музыкантов с аутизмом была возможность заниматься любимым делом, самореализовываться в музыке и социализироваться. Любовь Коробова,

За небольшую перечисленную сумму сотрудники центра обещают подарить дебютный альбом оркестра или виниловую пластинку с записями композиций. Самых щедрых и нервнодушных спонсоров платформы куратор оркестра пригласит на репетиции.

Фото и видео: пресс-служба центра "Антон тут рядом".