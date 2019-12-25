Организаторы концертов в Петербурге просят Беглова спасти индустрию

Они опасаются, что не переживут нового локдауна.

Представители концертной индустрии Петербурга попросили губернатора Александра Беглова о встрече. Они боятся, что не переживут нового локдауна. Об этом пишет Peterburg2.

В Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) сообщили, что за время пандемии индустрия потеряла более 90% выручки, работа была практически парализована на более чем 17 месяцев, были отменены или перенесены не менее 10 тысяч мероприятий по стране. Работу могут потерять более 600 тысяч человек.

Во время встречи с губернатором организаторы концертов планируют согласовать условия и возможности проведения мероприятий. В частности, их волнует судьба шести ближайших выступлений. Речь идет о концерте группы "Мумий Тролль" 29 августа, "Нервов" 9 сентября", певицы Zivert 10 сентября, "Сплина" 11 сентября, The Hatters 12 сентября и Макса Барских 15 сентября. Эти выступления уже не единожды переносились. Следующий перенос в датах станет причиной 100-миллионных убытков.

Ранее мы писали, что с 27 августа в Петербурге отменяются отдельные ограничения.

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