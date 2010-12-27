Минэкономразвития: "Дальнейшее повышение пенсионного возраста не ожидается до 2036 года"

Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался.

Минэкономразвития и Минфина дал прогноз относительно дальнейшего повышения пенсионного возраста. В интервью газете "Ведомости" министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что дальнейшего повышения пенсионного возраста не стоит ожидать до 2036 года.

Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено. Максим Орешкин

Оценить пользу или вред пенсионной реформы можно будет только через несколько лет. Также, как отметил министр, без принятия реформы невозможно было бы проиндексировать пенсию на 7%.

Президент России Владимир Путин 3 октября подписал закон об изменении пенсионной системы. Выходить на пенсию мужчины будут в 65 лет, женщины – в 60.

Фото: Piter.TV