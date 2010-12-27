Орешкин заявил, что России необходим сервис по подобию Aliexpress

Орешкин намерен развить в России сервис электронной торговли.

20 октября 2017 года Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в Росии нужно создать собственную платформу электронной торговли.

Орешкин отметил, что в электронной торговле Россия значительно отстает. "То, что как раз с точки зрения развития малых предприятий дает очень большой рывок с точки зрения доступности на внешних рынках. Это показал Китай со своими системами электронной торговли, это компании Alibaba, Aliexpress.

Кроме того, он от подчеркнул, что развитие данной сферы поможет набрать обороты несырьевому экспорту.