Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия может войти в топ-5 экономик мира в 2020 году. Мнением он поделился во время выступления на форуме "Территория смыслов".
Россия не отказывалась от целей войти в пятерку экономик.
Максим Орешкин, помощник президента России
Он отметил, что по прогнозу МВФ Россия в 2020 году станет пятой в списке экономик мира. По мнению Орешкина, экономика РФ смогла избежать падения благодаря антикризисной программе, которую сформировало правительство, и выплатам населению во время пандемии коронавируса.
Орешкин считает, что Россия сможет вернуться к докризисному уровню занятости и выпуска промышленности уже в 2021 году.
Ранее Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден.
Видео: YouTube / Территория Смыслов
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