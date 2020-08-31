По прогнозу МВФ Россия в 2020 году станет пятой в списке экономик мира.

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия может войти в топ-5 экономик мира в 2020 году. Мнением он поделился во время выступления на форуме "Территория смыслов".

Россия не отказывалась от целей войти в пятерку экономик. Максим Орешкин, помощник президента России

Он отметил, что по прогнозу МВФ Россия в 2020 году станет пятой в списке экономик мира. По мнению Орешкина, экономика РФ смогла избежать падения благодаря антикризисной программе, которую сформировало правительство, и выплатам населению во время пандемии коронавируса.

Орешкин считает, что Россия сможет вернуться к докризисному уровню занятости и выпуска промышленности уже в 2021 году.

Ранее Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден.

Видео: YouTube / Территория Смыслов