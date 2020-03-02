ОредежSUP сдвинулся на конец августа из-за обстановки с COVID-19

Первый SUP-фестиваль в Ленобласти перенесен на 21 августа.

Первый SUP-фестиваль в Гатчинском районе Ленобласти "ОредежSUP" пройдет в Вырице 21 августа. О смещении даты проведения карнавального заплыва сообщили сами организаторы: такое решение было принято в связи с серьезной эпидемиологической обстановкой в регионе, где большинство районов остаются в "красной зоне" COVID-19.

Участникам, уже прошедшим регистрацию, необходимо будет пройти ее повторно. Изменений в программе не будет: дистанция все так же останется 8-километровой, так же состоятся конкурсы на "Лучший костюм" и "Лучшее оформление сапборда". На берегу диджеи так же будут играть свои сеты, а новичков будут ждать мастер-классы по управлению SUP-бордами.

Ранее массовый костюмированный заплыв на сап-бордах прошел в Петербурге.

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