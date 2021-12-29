Орангутаны смогли создать и использовать каменные орудия труда

Для эксперимента взяли двух особей, живущих в норвежском зоопарке. Наблюдение проводилось в течение нескольких дней.

Ученые из Тюбингенского университета смогли доказать, что орангутаны способны создавать использовать каменные орудия труда. Выводы по исследованию опубликовали на страницах издания PLOS ONE.

Для эксперимента взяли двух особей, живущих в норвежском зоопарке. Им дали бетонный молоток, камень и два ящика с едой, которую можно было достать только перерезав веревку. Орангутаны начали бить молотком по стенам вольера. Им не пришло в голову использовать кусочек камня. Его можно было отколоть с помощью молотка. Тогда у животных появилось бы режущее орудие. После этого, ученые предоставили приматам готовый каменный отщеп. Один из орангутанов смог разрезать веревку. Исследователям стало интересно, смогут ли орангутаны сделать орудие. Наблюдение проводилось в течение нескольких дней. Выяснилось, что орангутаны способны повторять действия, которые ведут к созданию отщепа.

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