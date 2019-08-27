Опубликовано видео задержания мошенников в Костроме, которые торговали просроченными бинтами

Мошенники добывали просроченные бинты, переклеивали этикетки и продавали.

В Костроме задержана банда мошенников, которые сбывали просроченные бинты.

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Костромской области при участии Росгвардии задержана группа мошенников, которые скупали просроченные перевязочные материалы, переупаковывали их, штамповали и сбывали. Установлено, что свои действия мошенники осуществляли с мая 2018 года по август 2019 год.

На складах в Московской области злоумышленники приобретали просроченные перевязочные материалы, а затем уже в новой упаковке и с новыми штампами сдавали заказчикам, которые были связаны с фирмами по госзакупками. Некоторым перевязочным материалам 30 и 40 лет.

На участников преступной группы заведено уголовное дело, в рамках расследования которого будут проведены различные экспертизы. Во время обысков у преступников обнаружено около 4,5 тысяч просроченных пакетов с перевязочными пакетами, и столько же с уже переупакованными.

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Видео: МВД ФСБ