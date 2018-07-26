Опубликовано видео задержания сотрудника Росгвардии Самары Дмитрия Сазонова

Дмитрий Сазонов являлся заместителем руководителя Самарского областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы. ФСБ задержали Дмитрия Сазонова во время передачи взятки.

Стало известно о задержании высокопоставленного сотрудника Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. ФСБ обнародовала кадры оперативного видео с задержанием Сазонова при получении взятки. Следственные органы в отношении Сазонова возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере".

Спецоперация готовилась несколько месяцев. По версии следствия, в период с апреля по июль 2018 года Дмитрий Сазонов в несколько приемов получил от гражданина взятку в общей сложности на сумму 400 тысяч рублей.

за способствование незаконному бездействию – непринятию подчиненными должностными лицами мер ответственности к сотрудникам представляемой взяткодателем организации, в случае выявления нарушений в их деятельности. СУ СК РФ по Самарской области

Дмитрий Сазонов получал регулярно взятки за совершение действий в пользу частных охранных предприятий связанных с ОПС "Законовские". 25 июля вечером Дмитрий Сазонов был задержан в одном из кафе при получении части взятки в размере 100 тысяч рублей от сотрудника ЧОП.

Расследование уголовного продолжается. К слову сказать, Дмитрий Сазонов сын председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова.

Видео: Оперативное видео ФСБ( SamUra)