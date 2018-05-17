Опубликовано видео с места гибели 7 человек в затонувшем вездеходе в Коми

В затонувшем вездеходе ехали 9 человек, и только двоим удалось спастись.

Накануне, 16 мая, под Печорой затонул вездеход с 7 рабочими. По данному факту СК СУ РФ по Республике Коми возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По данным следствия рабочие переезжали лесной ручей в 20 километрах от поселка Кожва Печорского района на гусеничном транспортере ГАЗ-71. В транспортном средстве находилось 9 человек. Переезжая ручей, вездеход затонул. Двум мужчинам удалось выбраться на крышу, откуда их спасли спасатели. Остальные 7 человек погибли.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются выжившие, а также представители организации, которой принадлежит транспортное средство. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин происшедшего. СУ СК РФ по Республике Коми

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео и фото: Следком, ВК