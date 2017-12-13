Видео из США: состоялся первый полет воздушного такси

В американском штате Орегон корпорация Airbus провела испытания первого в мире летающего такси. За сутки видео полета оценили несколько десятков тысяч человек.

В минувший четверг, 22 февраля, на одном из youtube-каналов появилось видео первых испытаний летающего такси Airbus. За сутки ролик посмотрели порядка 68,5 тысяч человек.

Отметим, что полет состоялся еще в конце января. Испытания проводились в американском городке Пендлтон, штат Орегон. Машина проекта Vahana висела в 5 метрах над землей около минуты.

Разработчики заявляют, что такое такси способно поднять до 745 килограмм. Впрочем, пока в дроне есть место только для одного пассажира.

Компания Alpha One планирует доработать аппарат в ближайших двух лет. Представители компании обещают выход летающего такси на рынок к 2020 году.

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Видео: youtube, Zach Lovering