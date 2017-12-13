Видео из США: состоялся первый полет воздушного такси

В минувший четверг, 22 февраля, на одном из youtube-каналов появилось видео первых испытаний летающего такси Airbus. За сутки ролик посмотрели порядка 68,5 тысяч человек.
Отметим, что полет состоялся еще в конце января. Испытания проводились в американском городке Пендлтон, штат Орегон. Машина проекта Vahana висела в 5 метрах над землей около минуты.
Разработчики заявляют, что такое такси способно поднять до 745 килограмм. Впрочем, пока в дроне есть место только для одного пассажира.
Компания Alpha One планирует доработать аппарат в ближайших двух лет. Представители компании обещают выход летающего такси на рынок к 2020 году.
Ранее piter.tv передавал, что, по мнению экспертов, в новых российских правилах техосмотра нет ничего инновационного .
Видео: youtube, Zach Lovering