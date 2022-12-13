Опубликовано видео перехвата ракеты HIMARS российской ПВО

В соцсетях распространилось видео инцидента у Степногорска.

В распоряжении журналистов "РИА Новостей" оказались кадры того, как силы российской противовоздушной обороны в ночное время сбили ракету американской реактивной системы залпового огня HIMARS на запорожском направлении. Известно, что видеосъемка боевой операции была сделана на тепловизорный прицел. Руководитель группы "Ёжики" из состава батальона "Эспаньола" с позывным "Гума" объяснил прессн, что инцидент произошел в районе Степногорска. Он пояснил, что отечественная ракета с большой точностью сбила снаряд противника. На распространенных в социальных сетях кадрах видно, что в темное время суток над горизонтом с большой скоростью летит светящийся объект, а также заметны всполохи, после чего происходит попадание и взрыв в небе. Затем объект прекращает свое движение по траектории, он отвесно начинает падать на землю.

Минобороны показало кадры пуска снаряда РСЗО "Торнадо-С" по цели в зоне СВО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости