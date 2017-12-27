Опубликовано видео наезда автомобиля на остановку с людьми в Москве

В сети появилось видео момента наезда внедорожника в остановку с людьми и страшных последствий ДТП, в котором погибли люди.

Накануне вечером, 24 января, в Москве произошло жуткое ДТП, в котором погиб человек и еще трое пострадали.

ДТП произошло на проспекте Мира в районе дома 68. По предварительным данным водитель наехавшего автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен прав на управление транспортными средствами. В сети появились видео с моментом наезда авто на остановку. На кадрах видно, что водитель ехал на приличной скорости, лавируя между потоками машин. В какой-то момент авто занесло, и его вынесло на тротуар прямо на остановку общественного транспорта, где в это время стояли люди. На других кадрах с камеры, которая установлена прямо рядом с остановкой видно, какой силы был удар.

В багажнике искореженной машины был обнаружен труп мужчины. Есть предположения, что от удара пассажира авто отбросило в багажник. Водитель был с явными признаками алкогольного опьянения и не мог вразумительно ответить на вопросы. От госпитализации он отказался. Три пешехода, были госпитализированы в больницу. Их состояние оценивается средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ГИБДД продолжает выяснять все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: YouTube/Дороги RUS - Подборки ДТП и Аварий;Денис Петлюченко