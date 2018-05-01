Опубликовано видео мужчины, которого переехал танк на фестивале "Боевая Сталь"

В сети появилось видео, которое снимал мужчина, во время "покатушек" на танке.

На фестивале "Боевая сталь" произошло серьезное ЧП: мужчина свалился с танка, и его переехало гусеницами бронированной машины.

Накануне Piter.TV сообщал, что фестиваль "Боевая сталь" не был согласован со Смольным. Смольный заявил о несогласованности проведения фестиваля "Боевая сталь" в Парке 300-летия с властями города. По данным Правительства, мероприятие состоялось незаконно. Организаторы не обеспечили технику безопасности для посетителей, разрешая им кататься на броне танков. за сомнительное удовольствие желающие платили по 300 рублей. Об этом рассказал председатель Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.

Во время того, как люди катались на танках, один из мужчин, Петр Назаров, во время преодоления небольшого препятствия не удержался и упал прямо перед боевой машиной. По нему проехались гусеницы танка. К счастью, мужчина остался жив. Вместе с Петром пострадали еще несколько человек, в том числе дети. Петр снимал видео во время катания на танке, которое опубликовал в интернете.

Следственный комитет по данному факту проводит доследственную проверку.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе, направлены запросы на истребование разрешительной документации на проведение указанных мероприятий. СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Видео: Петр Назаров